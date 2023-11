Stadtjugendring kündigt verkleinertes "Modular" an

Man werde beim Festival "kürzer treten" müssen, so die Organisatoren. Was das konkret bedeutet, ist noch unklar. Zudem gibt es personelle Veränderungen.

Der Stadtjugendring hat am Montag angekündigt, das "Modular"-Festival neu konzeptionieren zu müssen. Man müsse sich künftig auf das Wesentliche konzentrieren, da der Stadtjugendring durch steigende Kosten, Fachkräftemangel und Veränderungsprozesse großen Herausforderungen gegenüberstehe. „Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, muss der Stadtjugendring nun alle Kapazitäten bündeln und den Fokus auf die notwendige Übergangsphase bis Ende 2024 zu lenken. Wir schaffen dadurch Räume, den Stadtjugendring zukunftsfähig aufzustellen. Dafür müssen wir und damit auch das Modular Festival aber zunächst einen Schritt kürzertreten“, so Marlene Mechold, stellvertretende Vorsitzende des SJR in einer Pressemitteilung.

Das Modular-Rekordjahr 2023 habe den SJR als Veranstalter an seine Grenzen gebracht. „Unser Ziel ist es nicht, dem Motto ,höher, schneller, weiter' zu folgen und neue Rekorde zu brechen", so Mechold. Man müsse nun "einen Schritt zurückgehen, um eine klare Vision für die Gesamtorganisation zu entwickeln". Dies werde an der einen oder anderen Stelle womöglich auch unbequem.

Die Verkleinerung des Modular läuft gleichzeitig mit einer personellen Veränderung. Festivalleiter Patrick Jung verlässt den Stadtjugendring zum Jahresende nach neun Jahren im Team, davon vier Jahre als Festivalleiter. Jung dankte dem Stadtjugendring laut Pressemitteilung. „Es ist an der Zeit, wegweisende Entscheidungen zu treffen und Raum für neue kreative Prozesse und Personen zu schaffen, um die Neuerfindung des Modular-Festivals zu ermöglichen und den inneren sowie äußeren Anforderungen gerecht zu werden", so Jung.

Nach dem Besucherrekord im Mai fällt das Modular 2024 kleiner aus

Was das alles konkret für das Modular 2024 bedeutet, ließ der Stadtjugendring am Montag offen. Das Modular hatte im Mai an allen Festivaltagen um die 33.000 Besucher aufs Gaswerk-Areal gezogen und damit einen Besucherrekord aufgestellt. Die Stadt beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Kosten, in der Vergangenheit hatte das Modular teils Verluste gemacht.

Seit 2019 läuft das Jugendkultur-Festival, zu dem auch externe Bands nach Augsburg gebucht werden, am Gaskessel, nachdem es zuvor im Wittelsbacher Park stattfand. SJR-Geschäftsführer Helmut Jesske sagte, dass Veränderung Teil des Modulars sei, wenn man sich an die Vorgänger-Veranstaltungen wie X-Large und Pop City erinnere. Das Festival habe sich immer wieder neu erfunden. Dies werde auch jetzt wieder der Fall sein. (skro)