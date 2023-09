Stadtrat Peter Hummel und Bürgerliche Mitte gehen getrennte Wege

Peter Hummel erklärt seinen Austritt aus der Fraktion Bürgerliche Mitte. Im Juli war der Augsburger Stadtrat wegen Beleidigung verurteilt worden.

Stadtrat Peter Hummel ( Freie Wähler) und die Fraktion Bürgerliche Mitte im Augsburger Stadtrat gehen ab sofort getrennte Wege. Das ist das Ergebnis einer fraktionsinternen Unterredung am Mittwoch. Hummel war im Juli vom Landgericht in einem Berufungsverfahren wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 9900 Euro (90 Tagessätze zu 110 Euro) verurteilt worden. Hummel hatte 2019 unter fingierter Identität eine frühere FW-Stadtratskandidatin als " Augsburgs rechtsradikalste Radikale" bezeichnet.

Wie die Fraktion am Mittwoch via Pressemitteilung bekannt gab, tritt Hummel aus der Fraktion aus. "Die verbleibenden Fraktionsmitglieder bedauern diesen Austritt außerordentlich, weil die fachliche und sachliche Zusammenarbeit über die letzten 3,5 Jahre immer konstruktiv war", heißt es in der Presseerklärung. Es handle sich um eine "persönliche Entscheidung". (skro)