Stadtrat spricht sich entschieden gegen Wasserkraftwerk im Stadtwald aus

Naturschützer begrüßen die klare Positionierung der Stadt. Sie halten ein Kraftwerk an dieser Stelle für kontraproduktiv.

Der Stadtrat hat sich klar gegen die Pläne der Energiekonzerns Uniper ausgesprochen, im Naturschutzgebiet "Stadtwald Augsburg" ein neues Wasserkraftwerk im Lech zu bauen. Günther Groß von der Lechallianz ist erleichtert über das politische Signal - aus mehreren Gründen.

Beim Großprojekt "Licca liber" (freier Lech) des Freistaates soll der Fluss im Stadtwald renaturiert werden und wieder freier fließen können. Der Energiekonzern Uniper hat jedoch seit vielen Jahren die Konzession, bei Flusskilometer 50,4 eine neue Wasserkraftanlage zu errichten. Das Unternehmen will dafür einen neuen Vorstoß unternehmen.

Stadtrat Augsburg: Flüsse sind durch Klimawandel besonders gefährdet

Der Augsburger Stadtrat spricht sich jetzt gemeinsam mit Naturschützern in einer Resolution gegen ein neues Kraftwerk im Projektgebiet von Licca liber aus. Stattdessen will die Stadt auf allen Ebenen darauf hinwirken, eine Renaturierung voranzutreiben, um den besonderen Wert des Lechs als "Natura 2000-Gebiet" zu erhalten und als Lebensraum bedrohter Arten zu schützen. Flüsse seien in Zeiten des Klimawandels besonders vulnerabel.

Der Lech ist der am stärksten mit Wasserkraftanlagen verbaute Fluss Bayerns. Ein weiteres Kraftwerk im Fluss stehe im deutlichen Widerspruch zu den Zielen der Renaturierung, hieß es. Mit dem Projekt Licca liber soll der Lech auf einer Länge von etwa zehn Kilometern wieder seinen ursprünglichen Charakter als Wildfluss zurückerhalten. Geplant ist, dass der Fluss verbreitert wird. Uferverbauungen sollen reduziert und neue Sekundärauen geschaffen werden. Die neuen Auen sollen regelmäßig überschwemmt werden und wertvolle Lebensräume für viele seltene und bedrohte Arten der Flusslandschaft bieten. Nach Auffassung des Stadtrats würde ein Kraftwerk unmittelbar in die Fließdynamik des Lechs eingreifen, da es den Großteil des Wassers aus dem Flussbett entnehme und durch die Turbinen leite.

Lechallianz befürchtet Schäden in einem ökologisch extrem sensiblen Bereich

Günther Groß von der Lechallianz reagierte erleichtert auf die klare Positionierung des Stadtrats. Der Standort des geplanten Wasserkraftwerkes läge in der letzten größeren Fließstrecke des bayerischen Lechs im Naturschutzgebiet. Dort gibt es letzte Reste der alten Flusslandschaft. "Ein Kraftwerk in diesem ökologisch hochsensiblen und wertvollen Bereich würde die Lebensbedingungen für die Fische des Lechs - darunter landesweit seltener und bedrohter Fischarten wie Huchen, Nase, Äsche und Barbe - nachhaltig verschlechtern und zu Schädigungen und Tötungen bei der Passage durch die Turbinen führen", so Groß.

