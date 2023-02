Stadtreinigung im Streik: Am Rosenmontag sammelt sich der Müll in Augsburg

Beim städtischen Abfall- und Stadtreinigungsbetrieb Augsburg wird am Rosenmontag gestreikt. Die Folgen waren nicht zu übersehen. Am Dienstag läuft der Betrieb regulär.

Volle Mülleimer und jede Menge Abfall auf dem Boden: Am Rosenmontag war es mit der Ordnung im Augsburger Stadtgebiet nicht zum Besten bestellt. Vor allem am Rathausplatz wussten die Menschen nicht, wo sie ihren Müll entsorgen sollten. Wegen des Faschingstreibens war hier jede Menge los. Auch wurden Radwege, Straßen und öffentliche Plätze nicht gereinigt. Grund war ein eintägiger Warnstreik der städtischen Stadtreinigung. Was am Montag liegen geblieben ist, soll nun am Dienstag gesäubert werden. Auch die Abfallkörbe werden wieder geleert. Die Müllabfuhr ist von der Protestaktion nicht betroffen.

Streik in Augsburg: Unmut der Beschäftigten ist laut Verdi groß

Aufgerufen zum Warnstreik hatte die Gewerkschaft Verdi. Man möchte in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Im öffentlichen Dienst gab es bereits in den zurückliegenden Tagen mehrere Protestaktionen. Florian Böhme von Verdi sagt: "Gerade die Kolleginnen und Kollegen der Straßenreinigung, die bei Wind und Wetter, im Winterdienst zum Teil ab 4 Uhr in der Früh, für die Sauberkeit der Stadt sorgen, sind auf massive Tariferhöhungen angewiesen, da die unteren Einkommen stärker von Mietnebenkosten- und Lebensmittelpreissteigerungen betroffen sind."

Wegen eines Warnstreiks werden am Montag in Augsburg Abfallkörbe nicht geleert. Das aktuelle Foto zeigt den Platz beim Jakobertor. Foto: Michael Hörmann

Es sei beschämend, so Böhme, dass Beschäftigte, die eine Stadt sauber halten in dieser gerade mit den Einstiegsgehältern von ungefähr 2500 Euro brutto inklusive Zulagen ohne Wohngeldzuschüsse gar nicht mehr selbst wohnen könnten. Der Unmut sei groß.

