Stadtwerke Augsburg bauen ihr Leihrad-System aus

Der Vertrag mit dem bisherigen Anbieter wird gekündigt, ab Sommer 2024 soll es dann mehr Ausleihstationen geben. Auch andere Neuerungen stehen an.

Nutzern des Augsburger Leihrad-Systems flatterte dieser Tage Post ins Haus: Das Angebot der Stadtwerke werde zum 31. Dezember aufgegeben, hieß es im Schreiben des Anbieters nextbike. Bei einigen sorgte diese Nachricht für Verwunderung, die Stadtwerke allerdings geben Entwarnung: Zwar werden die bisher genutzten Räder bis Ende des Jahres abgebaut, grundsätzlich soll das Leihrad-System aber auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden.

Die Stadtwerke (swa) bieten seit 2011 Leihräder an, insgesamt stehen derzeit 400 zur Verfügung, vor allem an Mobilitätsknotenpunkten wie Straßenbahnhaltestellen. Die Zahl der Ausleihen sei über die Jahre stetig gestiegen, auf zuletzt knapp 64.500 im Jahr 2023. Deshalb soll das Angebot nun auf bis zu 1000 Räder an 700 Standorten erweitert werden, erste neue Räder sollen ab nächstem Sommer zur Verfügung stehen. Bis dahin werden die alten Leihradstationen ab- und die neuen aufgebaut. Für diese Übergangszeit wird es vorerst nicht möglich sein, Räder zu leihen. "Ohnehin zählen die Monate Januar bis April aber zu den nachfrageschwachen Monaten", so die Stadtwerke.

Neben mechanischen Rädern sollen künftig auch E-Bikes ausgeliehen werden können. In Wohn- und Gewerbegebieten wollen die Stadtwerke künftig eine bessere Verknüpfung zwischen Leihrädern und öffentlichem Nahverkehr schaffen. Auch eine Ausweitung des Angebots über das Stadtgebiet hinaus sei angedacht. (AZ/nip)

Lesen Sie dazu auch