"Stars in Bars": Sportfreunde Stiller im "Weißen Lamm" in Augsburg

Für das Format "Stars in Bars" der Pro7-Show "taff" waren die Sportfreunde Stiller im "Weißen Lamm" in Augsburg. Inhaber Sebastian Karner erzählt, wie es dazu gekommen ist.

Prominenter Besuch im "Weißen Lamm": Die bayerische Indie-Rock-Band Sportfreunde Stiller stattete der Augsburger Bar einen Besuch ab. Für die Pro7-Sendung "taff" sprachen Peter Brugger, Florian "Flo" Weber und Rüdiger "Rüde" Linhof über Freundschaft, ihre sechsjährige Pause und ihr Comeback-Album "Jeder nur ein X". Inhaber Sebastian Karner erzählt, warum die Sportfreunde seine Bar ausgewählt haben.

"Es gibt einen sehr engen Draht zwischen den Sportis und uns", sagt Karner. Noch enger sei allerdings die Beziehung zwischen der oberbayerischen Band und dem Vorbesitzer der Bar, Richard Goerlich. Dieser sei mit den Sportfreunden bereits auf Tour gewesen und habe im "Lamm" zusammen mit dem Schlagzeuger Florian Weber unter dem Namen "Seattle Sound System" aufgelegt, erzählt Karner. Als die Band nach einem Ort für ihr "taff"-Interview suchten, wandte sich deren Manager an Goerlich, ob dieser nicht eine gute Bar kenne. Dieser habe dann das "Lamm" vorgeschlagen.

Es war nicht der erste Besuch der Sportfreunde Stiller in Augsburg

Wenige Tage vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Jeder nur ein X" am 11. November setzten sich die drei Musiker an die obere Bar im "Lamm". Taff-Reporterin Raquel Adamiec stand hinter dem Tresen und stellte die Fragen.

Für die Sportfreunde war es dieses Jahr auch nicht der erste Besuch in Augsburg. Im Mai traten sie bereits in der "Kantine" auf. Der Club am Königsplatz wird ebenfalls von Sebastian Karner geführt.

Die Sportfreunde Stiller wurden 1996 in Germering bei München gegründet. Ihr erstes Album "So wie einst Real Madrid" erschien im Jahr 2000. Mit dem Lied "’54, ’74, ’90, 2006" zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland kamen sie auf Platz eins der Charts. Auf das Album "Sturm & Stille" folgte eine sechsjährige Pause. Im Dezember 2020 kündigte Florian Weber an, dass die Band an einem neuen Album arbeite. Im Mai 2022 veröffentlichte sie die Single "I’m alright!". Am 11. November erschien das angekündigte Album "Jeder nur ein X".

