Statistik belegt: Einkaufsnacht und Light Nights in Augsburg waren ein Renner

Der Freitag war in der Philippine-Welser-Straße der besucherstärkste Einzelstandort seit dem Jahr 2021. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sieht Image der Stadt gestärkt.

Die Nights Lights haben am Wochenende Zehntausende Besucher in die Augsburger Innenstadt gelockt. Die Stadt war an den Abenden von Freitag bis Sonntag sehr gut besucht. Am Freitag war das Ergebnis besonders erfolgreich, weil parallel zum Lichtspektakel die lange Einkaufsnacht in der Innenstadt stattfand. Bis 23 Uhr durften Geschäfte öffnen. Die Stadt Augsburg spricht von einem großen Erfolg. Sie verweist auf Zahlen einer Passantenzählung. Der Freitag sei der beste Freitag in der Phillipine-Welser-Straße seit dem Jahr 2021 gewesen, heißt es.

20 Bilder Light Nights verwandeln die Augsburger Innenstadt in ein Kunstwerk aus Licht Foto: Annette Zoepf

Die Passanten werden per Laser gezählt. Es gibt mehrere Messstellen. Das Unternehmen Hystreet macht die Auswertung. Während der Shopping Night am Freitag waren über alle sieben Messstandorte hinweg im Vergleich zum Mittelwert der drei vorherigen Freitage 70 Prozent mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs, lautet das Ergebnis. Die Philippine-Welser-Straße lag 243 Prozent über dem Durchschnitt aller Freitage seit 2021. In absoluten Zahlen wurden rund 39.500 Personen gezählt. Allein in der Stunde zwischen 20 und 21 Uhr passierten über 7300 Personen die Messstelle und somit jedes Schaufenster vor Ort.

Events ziehen Menschen in die Augsburger Innenstadt

Hübschle sagt: "Die Messwerte zeigen, dass die Shopping Night eine perfekte Plattform für den innerstädtischen Einzelhandel und die Gastronomie ist, um sich vielen Besucherinnen und Besuchern aus Augsburg und dem Umland zu präsentieren, die längere Zeit nicht mehr in der Innenstadt waren." Viele Gewerbetreibende hätten diese Chance genutzt. Die Ergebnisse der Passanten-Befragungen der städtischen Wirtschaftsförderung belegen laut Hübschle, dass Events mit überregionaler Strahlkraft wie die Light Nights und Sonderöffnungen im Einzelhandel immer wichtiger werden, um Menschen in die Innenstadt zu locken. „Das Ziel dieser Aktionen liegt ganz klar darin, Erlebnisse zu schaffen, die über das reine Einkaufen hinausgehen, um so das Image der Augsburger City im Hinblick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft zu stärken und Kaufkraft aus der Region vor Ort zu binden“, betont Hübschle.

In der Bewertung des wirtschaftlichen Erfolgs waren die Händler nach der langen Einkaufsnacht jedoch uneins. Ein Teil von ihnen berichtete von ordentlichen bis großartigen Umsätzen. Andere Geschäftsleute sagten, dass eine lange Einkaufsnacht in der Vorweihnachtszeit wirtschaftlich rentabler sei. Die Shopping-Night Ende November in früheren Jahren durfte veranstaltet werden, weil in der Altstadt die Aktion "Nacht der 1000 Lichter" über die Bühne ging. Am vergangenen Freitag waren die Light Nights der Anlass für die Einkaufsnacht.

