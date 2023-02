City-Galerie sperrt ab Montagabend eine Zufahrt zum Parkhaus

Von Montagabend an ist das Parkhaus der City-Galerie im Bereich Amagasaki-Allee nur eingeschränkt befahrbar. Der Platz wird für einen riesigen Kran benötigt.

Mit ihren 100 Geschäften ist die City-Galerie Augsburgs größtes Einkaufscenter. Rund 2000 Parkplätze stehen zur Verfügung. Zwei Ein- und Ausfahrten gibt es - entweder über die Amagasaki-Allee oder die Jakoberwallstraße. Zu Beginn dieser Woche kommt es zu einer massiven Verkehrsbehinderung rund um die City-Galerie. Am Dienstag, 28. Februar, ist der Bereich an der Amagasaki-Allee komplett gesperrt. Bereits am Montag ab 18 Uhr kommen an dieser Stelle keine Autos mehr rein oder raus. Das Geschehen konzentriert sich somit komplett auf die Jakoberwallstraße. Mit massiven Staus ist vor allem am Dienstag zu rechnen.

City-Galerie in Augsburg: Ein 350-Tonnen-Kran steht vor dem Parkhaus

Wie das Management des Centers informiert, ist eine Änderung in der technischen Ausstattung der Grund für die Sperrung. Eine Kältemaschine wird ausgetauscht. Dazu ist ein Kraftakt nötig. Ein 350-Tonnen-Kran wird im Bereich der Ein- und Ausfahrt stehen. Er hebt die Kältemaschine auf das Parkdeck hoch.

Die Ein- und Ausfahrt über die Jakoberwallstraße sei an beiden Tagen uneingeschränkt möglich, heißt es. Da an dieser Stelle mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, dürfte es sich nicht nur in den Stoßzeiten stauen. Staus würden sich in diesem Fall auf den Nahverkehr auswirken. In diesem Bereich der City-Galerie gibt es eine Haltestelle der Stadtwerke.