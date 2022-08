Preise steigen – Studentenwerk warnt vor existenzieller Not bei Studierenden

Grassierende Inflation und explodierende Kosten treffen junge Leute an den Augsburger Hochschulen besonders hart. Das Studentenwerk erwartet mehr Hilfesuchende.

Die explodierenden Energiepreise werden vor allem auch Studierende in Augsburg hart treffen. Sozialberater des Studentenwerks rechnen verstärkt mit Hilfesuchenden, die durch hohe Nachzahlungen in existenzielle Nöte kommen. "Erfahrungsgemäß leben die meisten Studierenden im Hier und Jetzt, haben zumeist ihren ersten eigenen Haushalt oder leben in einer Wohngemeinschaft. Da wird kein Geld zurückgelegt und auch oft nicht bis ins nächste Jahr geplant", sagt Studentenwerksprecher Michael Noghero.

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den großen Studentenwerken in Bayern hatte ergeben, dass im kommenden Wintersemester teils ein erheblicher Anstieg der Nebenkosten bei Mieten in den Studentenwohnheimen erwartet wird. In Augsburg ist das schon der Fall. Noghero teilt mit, je nach Wohnanlage und Energieträger sei die Abschlagszahlung in den vergangenen Monaten bereits ein- bis zweimal um insgesamt bis zu 35 Prozent erhöht worden. Zum Ende der Abrechnungsperiode werden nach seinen Angaben damit keine Nachzahlungen notwendig. Weitere Erhöhungen der Abschlagszahlung seien wegen der angekündigten Preiserhöhungen der Energielieferanten jedoch wahrscheinlich.

Studentenwerk Augsburg bietet 1827 Wohnplätze

Das Studentenwerk Augsburg bietet aktuell 1827 öffentlich geförderte Wohnplätze für Studierende der Universität und der Hochschule in sieben Augsburger Wohnanlagen an. Außerdem gibt es öffentlich geförderte Wohnanlagen anderer Träger in der Stadt. Je nach Wohnanlage liegt die Miete für ein Einzelapartment beim Studentenwerk aktuell zwischen 229 und 390 Euro. Darin enthalten ist der Abschlag für Energie, Wasser, Strom und außerdem der Internet- und TV-Kabelanschluss. Das Studentenwerk achte als Vermieter darauf, die Abschlagszahlungen für Energie so zu kalkulieren, dass es keine Nachzahlungen geben werde, so der Sprecher. "Anders ist das auf dem privaten Wohnungsmarkt. Hier machen sich die steigenden Energiepreise zumeist erst in der Nebenkostenabrechnung im Jahr 2023 bemerkbar." Dort liegen die Mieten zudem oft bei 500 Euro und mehr. Insgesamt studieren in Augsburg rund 27.000 junge Menschen.

Wer sich bemüht, kann zwar Energie sparen. In Wohnheimen sind die Möglichkeiten jedoch überschaubar. Laut Noghero gelten die allgemeinen Energiespartipps für Haushalte – etwa die Raumtemperatur senken, kürzer duschen oder Nudeln in einem Topf mit Deckel kochen. Mit einer deutschlandweiten Kampagne werden man die Mieterinnen und Mieter "charmant" ans Energie- und damit Kostensparen erinnern.

Energie- und Lebensmittelpreise belasten Studierende

Insgesamt könnte sich die finanzielle Lage für Augsburgs Studentinnen und Studenten im kommenden Wintersemester dramatisch zuspitzen. In der Sozialberatung des Studentenwerks Augsburg rechnet man verstärkt mit hilfesuchenden Studierenden, die durch hohe Nachzahlungen und die grassierende Inflation in existenzielle Nöte kommen. "Preissteigerungen gerade bei Energie und Lebensmitteln belasten die Studierenden finanziell enorm", sagt Noghero. Bund und Länder müssten daher eingreifen, etwa über staatliche Hilfen für die Studentenwerke und einen Inflationsaufschlag bei der Ausbildungsförderung Bafög.

Zwar soll es bundesweit Entlastungen geben, etwa die Erhöhung des Bafög-Bedarfssatzes um knapp sechs Prozent. Alle Studierenden, die zwischen Oktober 2021 und März 2022 mindestens einmal Bafög erhalten haben und nicht bei den Eltern wohnten, bekommen zudem 230 Euro Heizkostenzuschuss. Aus Sicht der Studentenwerke reicht das nicht aus. Hier müsse nachgebessert werden. Die entlastende 300-Euro-Energiepauschale bekommen beispielsweise nur Studierende, die neben dem Studium einen Teil- oder Vollzeitjob ausüben und dementsprechend steuerpflichtig sind. Ein Minijob reicht dafür nicht aus.