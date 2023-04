In Augsburg kommt es zum stillen Protest gegen Tierversuche

An drei Orten in Augsburg fanden am Samstag Aktionen zum Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche statt. Das hat auch einen Grund.

Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche (ÄgT) forderte zum Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche ein Umdenken in Wissenschaft und Politik hin zu einer ausschließlich tierversuchsfreien Forschung und Testung. Der Aktions- und Gedenktag, der weltweit am Montag, 24. April, begangen wird, soll auf das Leid der Tiere in den Laboren aufmerksam machen. Bereits am Samstag fanden in Augsburg "stille" Protestaktionen statt.

In zwölf Städten organisierte der Verein mit seinen lokalen Arbeitsgruppen Aktionen wie Infostände und sogenannte "Silent Lines", wo sich die Demonstranten mit ihren Plakaten aufreihten. Die Arbeitsgruppe Augsburg von Ärzte gegen Tierversuche e. V. organisierte am Samstag Aktionen am Sigma-Park, am Rathausplatz und am Universitätsklinikum.

Im Sigma-Park nimmt die vorläufige Tierversuchseinrichtung der Universität ihren Betrieb auf

An den Augsburger Hochschulen wird seit Jahrzehnten geforscht und entwickelt. Bislang gab es jedoch keine Tierversuche in der Stadt. Das ändert sich mit dem Ausbau der Medizinforschung. Die vorläufige Tierversuchseinrichtung der Universität im Sigma-Park nimmt jetzt ihren Betrieb auf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch