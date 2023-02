Forschung

Gegner protestieren: Augsburger Unimedizin startet mit Tierversuchen

Tierversuche werden in Augsburg im Sigma-Park an der Werner-von-Siemens-Straße stattfinden.

Plus Bislang gab es in der Forschung der Universität in Augsburg keine Tierversuche. Jetzt geht die neue Versuchstierhaltung in Betrieb. Gegner antworten mit Protesten.

Von Eva Maria Knab

An den Augsburger Hochschulen wird seit Jahrzehnten geforscht und entwickelt. Bislang gab es jedoch keine Tierversuche in der Stadt. Das ändert sich mit dem Ausbau der Medizinforschung. Die vorläufige Tierversuchseinrichtung der Universität im Sigma-Park nimmt jetzt ihren Betrieb auf. Am Dienstag will die Uni einen ersten Einblick in die neuen Labore geben. Parallel protestieren Tierversuchsgegner mit verschiedenen Aktionen gegen die Einrichtung, die in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden soll.

