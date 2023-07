Störche ziehen sechs Junge in Augsburg auf

Die beiden Storchenpaare am Augsburger Zoo hatten dieses Jahr Erfolg bei der Aufzucht. Erstmals könnten bald sechs Jungstörche ausfliegen.

Dem Volksmund nach bringt der Storch die Kinder, in Augsburg haben die Wildstörche nun aber ausreichend "Arbeit" mit dem eigenen Nachwuchs: Zum ersten Mal werden in der Stadt demnächst sechs Jungvögel ausfliegen. Für Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz ist das eine "Erfolgsgeschichte".

Zwei Storchenpaare haben sich auf den Horsten nahe des Augsburger Zoos eingenistet - eines zieht zwei, das andere vier Junge auf. Und sie haben dabei durchaus unterschiedliche Taktiken, wie Mayer beobachtet hat: "Obwohl die Nachkommen des Zweiergeleges soweit entwickelt sind, dass sie bald ausfliegen, werden sie seit ihrer Geburt immer noch von einem Elternstorch bewacht. Die Jungen des Vierergeleges mit dem noch etwas kleineren Nachzügler stehen oder sitzen allein stundenlang auf dem Horst." Die Eltern seien in der Zwischenzeit damit beschäftigt, Nahrung für vier hungrige Schnäbel herbeizuschaffen. Im Nest sei es inzwischen eng geworden: Der Nachzügler im Gelege, der am noch dunkleren und kleineren Schnabel erkennbar sei, sei bereits auf den Nestrand ausgewichen.

Beim Jungfernflug der Wildstörche darf nichts passieren

Bleiben alle sechs Jungstörche gesund, gäbe es in Augsburg erstmals sechs junge Wildstörche, freut sich der Vogel-Experte. "Dann ist zu hoffen, dass die Nachwuchsstörche beim Jungfernflug nicht in einem der Gehege landen, in denen mit Mähnenwolf, Tiger und Co. der sichere Tod lauert."

Die Geschichte der Wildstörche in Augsburg begann im Jahr 2004, als sich erstmal Wildstörche auf einer Trauerbuche im Augsburger Zoo ansiedelten. Dort bauten sie zunächst ohne Nisthilfe an ihrem Nest, allerdings, ohne dort Nachwuchs aufzuziehen. Erst im Jahr darauf brütete es drei junge Störche aus. Zoo und botanischer Garten haben inzwischen zwei eiserne Nisthilfen auf abgesägten Baumstämmen gebaut, die nun beide belegt sind. Die dritte städtische Nisthilfe in Haunstetten ist verweist. Dies müsse aber, so Mayer, nicht dauerhaft so bleiben. Im Augsburger Umland kann man derzeit viele weitere Weißstörche beobachten, wenn sie auf Wiesen nach Futter suchen. Im Landkreis Donau-Ries werden inzwischen 100 Storchenpaare gezählt. (nip)