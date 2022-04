Augsburg

vor 19 Min.

"Strafzoll" für Autofahrer: Einzelhandel kritisiert Erhöhung der Parkgebühren

Plus Einzelhändler in Augsburg fürchten durch eine Erhöhung der Parkgebühren negative Folgen. Verbandsvorsitzender und Geschäftsinhaber Ulrich Mayer hat Forderungen an die Stadt.

Von Stefan Krog

Aus dem Augsburger Einzelhandel kommt scharfe Kritik an der vom Stadtrat beschlossenen Erhöhung der Parkgebühren zum Sommer. "Alle Innenstadtakteure sind der Meinung, dass sich das negativ auf die Innenstadt auswirken wird", so Ulrich Mayer, Vorsitzender des Handelsverbandes in Augsburg. Die 5,20 Euro, die man in der Kerninnenstadt künftig für zwei Stunden Parken am Straßenrand bezahlen müsse, fehlten etwa für einen Café-Besuch. "Die Erhöhung kommt auch zum schlechtesten Zeitpunkt überhaupt", so Mayer. Nach den zwei Jahren Pandemie brauche es gerade für Kunden und Kundinnen aus dem Umland viel eher ein Willkommenssignal statt eine Hürde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

