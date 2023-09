Streit am Augsburger Königsplatz: Zwei Männer durch Messer verletzt

Ein Polizeieinsatz hat am Mittwochnachmittag am Augsburger Königsplatz für Aufsehen gesorgt. Ein Streit im Trinker-Milieu war eskaliert. Ein Messer wurde gezückt.

Mehrere Polizeibeamte und der Rettungsdienst sind am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zum Königsplatz in Augsburg angerückt. Dort war ein Streit eskaliert. Bei der Auseinandersetzung war ein sogenanntes Cuttermesser im Spiel.

Wie die Polizei inzwischen berichtet, war zunächst im Trinker-Milieu am Königsplatz gegen 14.45 Uhr ein Streit entbrannt, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Im weiteren Verlauf schlug ein 29-Jähriger einem 60-Jährigen ins Gesicht. Nach Angaben der Polizei hatte er dabei offenbar eine Art Teppichmesser in der Hand. Ein weiterer Beteiligter (58 Jahre alt) griff ein und verletzte sich laut Polizei am Messer.

Körperverletzung am Augsburger Kö: Polizei stellt Messer sicher

Er sowie der 60-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich der 29-Jährige, wurde aber kurz darauf durch Einsatzkräfte im nahen Umfeld festgenommen. Bei ihm wurde nach Angaben der Polizei das Messer aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-Jährigen, dabei nutzt sie auch die Aufzeichnung der vorhandenen Videoüberwachung auf dem Königsplatz. (ina)