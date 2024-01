Süchtigen-Unterstand am Haller-Platz wird umgebaut

Die Stadt will an dem Dach aus Gerüstelementen jetzt schnell etwas ändern. Oberbürgermeisterin Weber sagt, das jetzige Provisorium sei zum Schämen.

Die Stadt will den provisorischen Dachunterstand am Helmut-Haller-Platz in Kürze umbauen. Mit der Überdachung im Bereich des ehemaligen Spielplatzes neben dem Bahnhofsgebäude wollte die Stadt Süchtigen eine Aufenthaltsmöglichkeit im Freien bei Regen bieten und so die Situation unter dem Vordach des Bahnhofs und den Haltestellenhäuschen entspannen. Die Art des Baus, eine Konstruktion aus Baugerüst-Elementen, stieß politisch auf Kritik. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagte im Stadtrat auf Anfrage der Bürgerlichen Mitte, dass man zügig etwas ändern werde. "Die Situation ist so nicht tragbar", so Erben. Deutlicher wurde Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU): "Es gibt wenige Dinge, wofür ich mich mehr geschämt habe."

Die Stadt hatte sich zu einer provisorischen Konstruktion entschlossen, um zu probieren, wie gut der Unterstand angenommen wird. Ein allzu hohes Investment wird die Stadt dort wohl auch nicht mehr tätigen wollen, weil es erklärtes Ziel ist, die Süchtigenszene vom Bahnhofsvorplatz wegzuverlagern. Dazu soll ein betreutes Alternativangebot - vermutlich im Bereich Oberhausen - auf die Beine gestellt werden. Eine Örtlichkeit steht noch nicht fest. (skro)