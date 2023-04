Das neue Umweltbildungszentrum öffnet seine Türen für Besucher

Am Sonntag präsentiert sich die Einrichtung am Botanischen Garten erstmals der breiten Bevölkerung. Es gibt viele Mitmach-Angebote.

Diesen Sonntag wird das neue Augsburger Umweltbildungszentrum am Botanischen Garten erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Umweltstation hat ihren Sitz in dem Gebäude und lädt zum Tag der Offenen Tür ein. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Hausführungen und zahlreiche Mitmachangebote.

Unter anderem gibt es am 23. April eine Kräuter-Werkstatt, man kann filzen oder mit einheimischen Pflanzen experimentieren. Die Umweltstation und der städtische Landschaftspflegeverband informieren über Veranstaltungsformate im Bereich Natur und Umwelt und Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

Viele Informationen und Mitmach-Angebote

Das neue Umweltbildungszentrum (UBZ) ist ein städtisches Projekt und hat 6,8 Millionen Euro gekostet. Die offizielle Eröffnungsfeier ist bereits am Samstag mit Oberbürgermeisterin Eva Weber. Augsburg soll mit dem UBZ einen Ort erhalten, der dem Wandlungsprozess hin zu einer nachhaltigen Stadtgesellschaft auf Basis der Augsburger Zukunftsleitlinien einen Schub gibt, so die Stadt. Bürgerinnen und Bürger können sich zum Beispiel inspirieren lassen, wie sie ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Außerdem gibt es in dem Gebäude Informationen zum Unesco-Wasser-Welterbe, dem Life-Projekt „Stadt-Wald-Bäche“, zur Revitalisierung des Lechs sowie zum Augsburger Blue City-Klimaschutzprogramm.

Das UBZ befindet sich im Dr.-Ziegenspeck-Weg 6 nördlich der Bushaltestelle „Zoo/Botanischer Garten“. Wegen der "angespannten Parkplatzsituation" bittet die Stadt, mit dem Fahrrad oder ÖPNV zu kommen (Haltestelle Buslinie 32 Zoo/Botanischer Garten oder Straßenbahnhaltestelle 2 Berufsschule und zu Fuß über den Siebentischpark). (eva)