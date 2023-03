Tempo 30 am Klinkerberg ist überfällig

Plus Die Spielräume, die erlaubte Geschwindigkeit in Augsburg herunterzusetzen, sind begrenzt. Aber es gibt sie. Am Klinkerberg sollte auch mehr geblitzt werden.

Nicht dass Missverständnisse aufkommen: Fürs Rasen sind Raser verantwortlich, sonst niemand. Sie sind der Grund dafür, warum sich Anwohnerinnen und Anwohner an Klinkerberg und Gesundbrunnenstraße seit Jahren mindestens belästigt, eher unsicher fühlen. Die besondere, auch historisch bedingte Beschaffenheit der Strecke – das Gefälle, die Kurve, die Häuserschlucht – scheinen sie nicht abzuschrecken, sondern gerade den Reiz auszumachen. Das ist idiotisch, extrem gefährlich – und bedarf endlich eines konsequenteren Vorgehens.

