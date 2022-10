Augsburg

18:14 Uhr

Test hat funktioniert: Am Freitagabend leuchtet das Augsburger Rathaus

Light Nights starten am Freitag, Aktion dauert bis Sonntag. Am Freitag haben Geschäfte in der Innenstadt bis 23 Uhr geöffnet.

Das Podest auf dem Augsburger Rathausplatz steht bereits. Die ersten Tests liefen ebenfalls erfolgreich. Daher steht den Light Nights nichts mehr im Weg. Von Freitag bis Sonntag werden in der Augsburger Innenstadt mehrere Gebäude beleuchtet. Es handelt sich um Lichtinstallationen. Jeweils von 19 bis 23 Uhr sind die Aktionen zu sehen. In früheren Jahren kamen Tausende Besucher in die Stadt. Am Freitag ist nicht nur wegen der Light Nights mit einem großen Andrang zu rechnen. Augsburg veranstaltet die Lange Einkaufsnacht. Geschäfte in der Innenstadt haben bis 23 Uhr geöffnet. Auch das Einkaufscenter City-Galerie beteiligt sich.

