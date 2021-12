Augsburg

vor 23 Min.

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz: Welcher Müll gehört in welche Tonne?

Vier Mülltonnen gibt es in Augsburg. Aber nicht jeder weiß, was in welche gehört.

Plus Mit vier Tonnen gibt es in Augsburg eine bequeme Möglichkeit zur Müllsortierung. Trotzdem landet viel Abfall im falschen Behälter. Was gehört wohin - machen Sie unser Quiz.

Von Stefan Krog

Die Stadt will im kommenden Jahr eine Untersuchung starten, um herauszufinden, wie gut die vor zwei Jahren eingeführte gelbe Wertstofftonne die Abfalltrennung verbessert hat. Seit zwei Jahren dürfen Bürger und Bürgerinnen in Augsburg in die gelbe Tonne nicht nur Verpackungen, sondern alle Arten von Plastik- und Metallabfall werfen. "Erste Auswertungen zeigen, dass so deutlich mehr Stoffe als bisher wiederverwertet werden können", sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Um zuverlässige Daten zu bekommen, muss aber eine breite Stichprobe des Abfalls gezogen und genau analysiert werden, was darin enthalten ist.

