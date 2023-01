Teure Mieten: Immer mehr Mieter in Augsburg befürchten Räumung

>> Fachleute gehen davon aus, dass der Druck auf dem Mietmarkt weiter steigen wird, weil wegen der hohen Baukosten nur noch wenige neue Wohnungen entstehen. <<



Der Druck zu Mieterhöhungen bei Bestandsimmobilien hat erst begonnen!



Ab 2024 sind keine relativ günstigen neuen Heizungen mit Gas oder Öl mehr zulässig. Wer nun denkt, dann baut man halt eine Wärmepumpe mit Förderung ein, wird seit 1.1.2023 gegen eine harte grüne Wand laufen.



>> Wärmepumpen werden in ungeeigneten Gebäuden nicht gefördert (Mindestgrenze einer rechnerischen Jahresarbeitszahl der WP von 2,7 in 2023, 3,0 ab 2024). <<



Eine Förderung der sündhaft teuren Wärmepumpen erfolgt also nur noch bei "geeigneten" Gebäuden. Mit einem Gebäudezustand vor ENEV Jahr 2002 wird es ohne umfassende Sanierung kaum möglich sein. Das schiebt die Kosten aber erbarmungslos Richtung Neubauzustand. Das nächste Problem wird bereits im Dokument der BAFA genannt:



>> Zukünftig werden auch wieder Materialkosten bei Eigenleistungen gefördert. Damit wird auf den Handwerkermangel reagiert. <<



Neue Isolierglasfenster für ganz Deutschland sind jenseits des Handwerkermangels auch noch eine spannende Frage...



Der Ausbau der Fernwärmeverorgung wird in Augsburg aktuell immer weiter in die Zukunft verschoben, so dass vermehrt teure Zwischenlösungen erforderlich sein werden.



