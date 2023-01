Teure Mieten: Immer mehr Mieter in Augsburg befürchten Räumung

Plus Viele Mieter mit wenig Geld stehen vor großen Problemen, wenn sie gekündigt werden. 8700 Wohnungssuchende in Augsburg sind auf der Warteliste für eine Sozialwohnung.

Anwalt Michael Niessner kennt viele Mieter in Augsburg, die Probleme haben. Neulich suchte eine alleinerziehende Mutter mit Kind verzweifelt Hilfe beim Mieterverein. Sie war wegen Eigenbedarfs des Vermieters gekündigt worden und stand kurz vor der Räumungsklage. Trotz intensiver Suche und einem verfügbaren Einkommen von rund 1500 Euro hatte sie neun Monate lang keine andere bezahlbare Wohnung in der Stadt finden können. Niessner sagt, dies komme aktuell öfter vor. Der Fachanwalt für Mietrecht beobachtet momentan mehrere Trends.