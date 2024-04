Augsburg

vor 17 Min.

Tour durch den Stadtteil: Das treibt die Menschen im Bärenkeller um

Plus Augsburgs Baureferent Steffen Kercher geht mit interessierten Bürgern auf Tour durch den Stadtteil Bärenkeller. Es geht häufig um Verkehr und Kinder.

Von Michael Hörmann

Nördlich gelegen, gehört der Bärenkeller mit seinen rund 8000 Einwohnern zu den kleineren Stadtteilen in Augsburg. Bekannt ist er unter anderem durch das gleichnamige Freibad. Es hat viele Freunde. Der Stadtteil hat aber mehr zu bieten als das Bärenkellerbad. Davon machte sich Augsburgs Baureferent Steffen Kercher ein Bild. Er geht seit einiger Zeit auf Tour durch Augsburgs Stadtteile. Der Bärenkeller war jetzt Station. Kercher erfuhr, was die Menschen vor Ort umtreibt. Nicht nur einmal ging es um Verkehrsfragen.

Treffpunkt war am Mehrgenerationtreff in der Spechtstraße. Er liegt versteckt, was im Bärenkeller keine Seltenheit ist. Es ist ein Gebiet mit Siedlungshäusern und Wohnblöcken, verbunden durch viele kleine und enge Straßen. Knapp 20 Personen kamen zur Tour, darunter waren mehrere Vertreter der Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller. Christine Deschler ist die Vorsitzende. Sie hatte gemeinsam mit den Kollegen einen Plan ausgearbeitet, welche Stationen anzusteuern sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen