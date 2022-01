Augsburg

06:00 Uhr

Trotz hoher Inzidenz lockert die Stadt Quarantäneregeln an Kitas und Schulen

In den Kindertagesstätten werden Kinder in aller Regel nicht mehr vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt.

Plus Die Quarantäne für Kontaktpersonen wird an Augsburgs Kitas und Schulen weitgehend abgeschafft. Einrichtungen haben dadurch weniger Aufwand, sie rechnen aber mit "Durchseuchung".

Von Andrea Baumann

Kinder, die an Augsburger Schulen oder Kitas mit einem Corona-Infizierten Kontakt hatten, müssen größtenteils nicht mehr in Quarantäne. Wegen der hohen Fallzahlen, der Überlastung der Gesundheitsämter sowie dem Schutz von dreifach geimpften Personen haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Montag beschlossen, die Nachverfolgung von Kontaktpersonen auf Menschen mit hohem gesundheitlichen Risiko zu beschränken. Diese neue Regelung wird ab sofort auch in Augsburg umgesetzt und wirkt sich vor allem auf die Kindertageseinrichtungen und Schulen aus. Das Bildungsreferat und das Gesundheitsamt informierten jetzt die Kita- und Schulleitungen sowie Elternbeiräte über das neue Vorgehen, das laut Stadt auch von anderen Kommunen bereits praktiziert werde. Es gibt aber auch Bedenken wegen einer "Durchseuchung".

