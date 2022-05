Trotz Strafanzeige will der Zoo seine Schimpansen behalten

Plus Die Organisation Peta hat Anzeige gegen den Augsburger Zoo erstattet. Es geht um die Schimpansenhaltung. Die Modernisierung der Anlage läuft, hat sich aber verzögert.

Wegen angeblichen massiven Verstößen hat die Tierrechtsorganisation Peta Strafanzeige gegen den Zoo Augsburg und neun weitere zoologische Einrichtungen erstattet. In Augsburg geht es um das veraltete Gehege der Schimpansen. Es wird derzeit modernisiert. Die rund eine Million teure Baumaßnahme soll sicherstellen, dass die drei Schimpansen Coco, Nicky und Akemo in Augsburg bleiben können.