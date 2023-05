"Tschick" & Co.: Kostenloses Pop-up-Kino in den Augsburger Stadtteilen

An mehreren öffentlichen Orten in Augsburg gibt es kostenloses Open-Air-Kino. Der Stadtjugendring will damit junge Menschen und Erwachsene zusammenbringen.

Der Stadtjugendring Augsburg (SJR) organisiert mit der Veranstaltungsreihe Pop-up-Kino ein neues Open-Air-Format in den Augsburger Stadtteilen. An insgesamt fünf Standorten werden Filme wie "Tschick" oder "Die Insel der besonderen Kinder" gezeigt. Neben dem Open-Air-Kino gibt es ein Rahmenprogramm. Der Eintritt ist frei. Bereits vorige Woche fand die Auftaktveranstaltung im Schösslepark in Pfersee statt. Am Freitag, 5. Mai, wird das Pop-up-Kino im Roten-Tor-Park in der Stadtmitte gezeigt, am Samstag, 6. Mai, am Friedensplatz in Oberhausen, am 19. Mai im Flößerpark in Lechhausen und am 20. Mai im Hochfeldpark.

Angebot für junge und ältere Augsburger: Open-Air-Kino in mehreren Stadtteilen

Am 5. Mai läuft "Tschick" (ab 12 Jahren) im Roten-Tor-Park in der Innenstadt, gefolgt von "Die Unfassbaren 2" (ab zwölf) am 6. Mai am Friedensplatz in Oberhausen. Am 19. Mai läuft "Eddie the Eagle" (ab 0) im Flößerpark in Lechhausen und am 20. Mai "Die Insel der besonderen Kinder" (ab zwölf) im Hochfeldpark.