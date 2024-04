TVA-Sportgymnastin löst Ticket für Deutschland-Cup

Die 14-jährige Gloria Kühn überzeugt beim Regio-Cup in Gersthofen und qualifiziert sich für den Bundesentscheid.

TVA-Sportgymnastin Gloria Kühn hat sich beim Regio-Cup in Gersthofen souverän für den Deutschland-Cup im Juni in Westerburg (Rheinland-Pfalz) qualifiziert. Mit einem starken Wettkampf in der Juniorenwettkampfklasse mit den Geräten Band, Ball und Keule belegte sie Platz sechs beim Vorentscheid. An dem Wettkampf in Gersthofen waren 26 Gymnastinnen aus dem gesamten süddeutschen Raum am Start.

TVA-Gymnastinnen sind weiter auf Erfolgskurs

Gloria Kühn überzeugte das Kampfgericht mit sicher vorgetragenen Schwierigkeiten und einer sauberen Ausführung. Lediglich bei der Kür mit dem Ball war ihr die Nervosität etwas anzumerken und der Auftritt nicht ganz so ausdrucksstark. Am Ende aber gelang Kühn ein guter Wettkampf, das viele Training (vier- bis fünfmal die Woche) hatte sich ausgezahlt. Schon in den Wettkämpfen zuvor zeichnete sich für die 14-Jährige und ihre Mannschaftskameradinnen des TVA eine erfolgreiche Saison ab. Die Arbeit von Trainerin Anastasiia Kononenko, die vor rund zwei Jahren aus Kiew nach Augsburg gekommen war und seither das Team trainiert, trägt Früchte. "Wir sind auf dem richtigen Weg", freut sich Spartenleiterin Barbara Hartmann. (AZ)

