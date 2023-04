Übernimmt die "Apfel-Heidi" den Stand der Familie Uhl am Stadtmarkt?

"Apfel-Heidi" Heidi Kalchschmid gibt voraussichtlich ihren Stand am Bauernmarkt auf. Vorausgegangen war eine Debatte mit der Stadt Augsburg. Nun ändert sich einiges.

Die Auseinandersetzung zwischen der Stadt Augsburg und Obsthändlerin Heidi Kalchschmid wird wohl ein glückliches Ende finden. Apfel-Heidi, wie sich die Marktfrau selbst nennt, gibt voraussichtlich ihren Stand am Bauernmarkt auf. Stattdessen geht sie mit ihrem Angebot in die Gemüsegasse. Heidi Kalchschmid übernimmt den Stand der Familie Uhl. Diese hatte Ende 2022 am Stadtmarkt aufgehört.

Das städtische Marktamt bestätigte am Dienstag Informationen unserer Redaktion, wonach sich ein Vertragsabschluss abzeichne. Bestätigen möchte man den Namen nicht: "Derzeit gibt es eine stark interessierte Person für die Übernahme des leerstehenden Standes der Gärtnerei Uhl." Man sei "in letzten Abstimmungsgesprächen". Sobald eine Zuweisung erteilt werde, könnten seitens des Marktamtes auch Details genannt werden

Apfel-Heidi sagt: Diskussionen haben mich etwas mürbe gemacht

"Ich freue mich, dass jetzt offenbar eine Lösung gefunden ist", sagt Apfel-Heidi auf Anfrage. Sie betont, dass letztlich die Diskussionen über ihren Stand am Bauernmarkt ihr zugesetzt hätten: "Das hat mich schon etwas mürbe gemacht." Wie berichtet, hatte die Stadt strengere Auflagen erlassen. Händler, die am Bauernmarkt ihr Sortiment anbieten, sollten sich auf regionale Produkte konzentrieren. Am neuen Stand hätte Apfel-Heidi mehr Optionen für ihr Angebot. Eine Änderung würde sie wohl in Kauf nehmen müssen. Am Bauernmarkt war sie lediglich am Freitag und Samstag vertreten. Am Stand in der Gemüsegasse müsse sie täglich öffnen.

