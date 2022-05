Überraschung beim Zukunftspreis: Klimacamp bekommt 1000 Euro von der Stadt

Stadt und Aktivisten gingen zuletzt auf Konfrontationskurs. Nun gab es eine Auszeichnung aus der Hand von Oberbürgermeisterin Weber. Wie es dazu kam.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat am Montagabend überraschend das Klimacamp mit dem mit 1000 Euro dotierten Zukunftspreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet. Die Preisverleihung kam insofern unerwartet, als dass Stadt und Klimaaktivisten in den vergangenen Wochen und Monaten auf einen zunehmend härteren Konfrontationskurs gegangen waren.

Weber forderte die anwesenden Aktivisten und Aktivistinnen auf, sich auf einen Dialog mit der Stadt einzulassen, welche Camp-Forderungen sich realistischerweise umsetzen lassen. Es habe, so Weber, in den vergangenen Wochen und Monaten von beiden Seiten viele harte Worte gegeben. Sie wolle die Preisverleihung nutzen, um auf die Aktivisten und Aktivistinnen einen Schritt zuzugehen.

Unabhängige Jury traf die Wahl zugunsten des Klimacamps schon letztes Jahr

Beim Zukunftspreis der Stadt können sich Initiativen und Projekte selbst bewerben, eine von der Stadtverwaltung unabhängige Jury bestehend aus Stadträten und dem Nachhaltigkeitsbeirat der Stadt wählt die Preisträger. Die Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) war bereits in der Vergangehheit ausgezeichnet worden. Die Entscheidung, jetzt das Klimacamp zu küren, das große Überschneidungen mit FFF hat, fiel bereits im Juli 2021, als das Verhältnis zwischen Stadt und Klimacamp zwar nicht herzlich, aber bei weitem noch nicht so angespannt war.

Ursprünglich hätte der Preis im November verliehen werden sollen (das wäre unter anderem noch vor der Gerichtsentscheidung zum rechtswidrigen Räumungsbescheid der Stadt gewesen), coronabedingt wurde der Festakt aber auf den Montagabend geschoben. Die Preisträger werden erst dort öffentlich bekannt gegeben. Im OB-Referat war man über die Jury-Entscheidung, als sie intern bekannt wurde, zunächst wohl etwas erstaunt, um es wohlwollend zu formulieren. Weber entschloss sich dann aber bewusst dazu, selbst die Laudatio zu halten, anstatt dies wie sonst üblich einem Jurymitglied zu überlassen.

Weber fordert Klimacamper auf, sich an konkreten Lösungen zu beteiligen

Weber bekräftigte in ihrer Rede im Goldenen Saal des Rathauses vor mehr als 100 Gästen, Klimaschutz sei keine bloße Haltung oder eine Ideologie, sondern eine riesige Aufgabe, bestehend aus vielen Maßnahmen. "Meine Aufgabe als Oberbürgermeisterin und Managerin dieser Stadt ist es - und das wird Sie vom Klimacamp nicht freuen - beim Klimaschutz über den Klimaschutz hinauszudenken", so Weber. Sie müsse zwischen denen, die Autofahren wollen oder müssen und denen, die das Auto ablehnen, verhandeln. Das sei ihr Job als Oberbürgermeisterin. In der Realität gehe es nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um soziale und wirtschaftliche Aspekte in einer Stadt. "Die Stadt steht wie ein Stuhl auf mehreren Beinen. Ich verstehe, dass Sie aus Ihrer Position nur ein Bein dieses Stuhls im Blick haben. Ich muss alle drei im Blick haben, sonst kippen Stuhl und Stadtgesellschaft."

Weber wiederholte ihre schon in der Vergangenheit formulierte Aufforderung an das Klimacamp, sich auf einen Dialog darüber einzulassen, was möglich ist. Das Klimacamp nehme für sich in Anspruch, Lösungen zu kennen. Dann solle es sich aber auch einbringen, diese in konkretes Handeln zu übersetzen. "Wir brauchen durchaus radikale Ideen, die den Finger in die Wunde legen und als Impulsgeber fungieren." Es müsse aber auch möglich sein, an diesen Ideen so zu arbeiten, dass sie umsetzbar sind. Die Forderung nach einem Gratis-Nahverkehr etwa sei nicht finanzierbar. Weber bot Gespräche an, um einen Abgleich zwischen Forderungen und Realität vorzunehmen und um Lösungsvorschläge des Klimacamps auf ihre Machbarkeit hin zu diskutieren. Im Dezember auf einer Klimakonferenz könne man dann öffentlich diskutieren.

Das Klimacamp hält sich sein weiteres Handeln offen