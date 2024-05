Unbekannte Täter demolieren Autos in Augsburg

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen zwei Fällen von Sachbeschädigung. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, einen Mercedes in der Bleriotstraße zerkratzt. "Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro", berichtet die Polizei. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, in Haunstetten-Siebenbrunn. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen VW Touran in der Rechenstraße am hinteren Scheibenwischer. Es entstand ein Sachschaden im mittleren zweistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt in den oben genannten Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)