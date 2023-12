Unbekannte wollen in Gaststätte einbrechen – und scheitern

Sie hatten es auf eine Gaststätte in der Stadtberger Straße abgesehen. Hinein kamen sie nicht.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben mehrere bislang unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte in der Stadtberger Straße einzubrechen. Sie scheiterten mit ihrem Vorhaben. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen unter der Nummer 0821/3233810 um Hinweise. (klijo)