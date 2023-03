Unbekannter bricht in Wohnung in Lechhausen ein

Ein Unbekannter bricht in der Augsburger Moritz-Arndt-Straße in eine Wohnung ein. Der Täter ist flüchtig. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am vergangenen Montag in eine Wohnung in der Moritz-Arndt-Straße in Lechhausen eingebrochen. Der Einbruch geschah zwischen 16 und 23 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, hat der Einbrecher Beute gestohlen, deren Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei den Fall übernommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0821/323-3820 zu melden. (kere)