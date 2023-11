Unbekannter fährt 58-Jährige an und flieht – Opfer wird leicht verletzt

Im Augsburger Stadtteil Hochfeld wird eine 58-Jährige angefahren. Der Verantwortliche entfernt sich, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch im Augsburger Stadtteil Hochfeld eine 58-Jährige verletzt. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Frau gegen 17 Uhr eine auf Grün stehende Fußgängerampel in der Friedrich-Ebert-Straße. Gleichzeitig bog der Unbekannte vom Alten Postweg nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ab – und touchierte so die Frau. Er hielt kurz an, fuhr dann aber davon, ohne sich zu kümmern.

Polizei Augsburg ermittelt wegen Unfallflucht in Friedrich-Ebert-Straße

Nach Polizeiangaben ist vom Auto lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Opel handelte. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (kmax)