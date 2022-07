Schüler bringt Schlagring mit Messer in die Schule

Ein 17-Jähriger aus Augsburg kauft im Urlaub einen gefährlichen Gegenstand - und präsentiert ihn seinen Freunden in der Schule. Die Folge: ein Polizeieinsatz.

Ein 17-Jähriger hat in einer Schule für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei jetzt berichtet, hatte der Jugendliche bereits am 27. Juni "einen verbotenen Gegenstand mit in die Schule genommen und seinen Freunden präsentiert". Bei dem Gegenstand handelt es sich der Polizei zufolge um einen Schlagring mit integriertem Messer, den der Schüler im Auslandsurlaub gekauft hatte.

Offenbar erregte das Vorgehen des 17-Jährigen in der Schule Aufsehen, der Schlagring wurde ihm abgenommen. Als die Polizei in der Wohnung des Jugendlichen nachschaute, fand sie dort ein weiteres Messer auf. "Beide Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt", heißt es von der Polizei. Der Schüler müsse sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. (jaka)