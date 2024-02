Augsburg

Seniorenwohnanlage statt Parkhaus? Unternehmer Spielberger macht Druck

Um das Parkhaus am Kongress am Park in Augsburg tobt seit Jahren ein Streit. Nun hat Unternehmer Bernhard Spielberger eine neue Idee.

Von Michael Hörmann

Das marode Kongressparkhaus darf seit Herbst 2022 nicht mehr benutzt werden. Nun gibt es Bewegung. Die Stadt Augsburg möchte zumindest den Überbau mit den Betonsäulen aus Sicherheitsüberlegungen abreißen lassen. Ein Verfahren ist eingeleitet. Die Parketagen würden jedoch weiter bleiben. Mehrheitseigentümer Bernhard Spielberger geht nun in die Offensive. Für seine neuesten Pläne müsste das Parkhaus allerdings komplett abgerissen werden. Er kündigt an, dass er bereits am Dienstag bei der Stadt einen Bauantrag für ein neues Parkhaus einreichen werde. Der Antrag beinhaltet zudem den Bau einer Seniorenresidenz. Er unterscheidet sich von früheren Überlegungen.

So könnte die Seniorenresidenz inklusive Tiefgarage aussehen, die Unternehmer Bernhard Spielberger errichten möchte. Das marode Kongressparkhaus müsste abgerissen werden. Foto: Screenshot Spielberger

Es ist bekannt, dass Spielberger liebend gerne ein Neubauprojekt am Wittelsbacher Park umsetzen möchte. Er plant eine Seniorenresidenz mit großer Tiefgarage. Bereits im Sommer 2021 wurden die Pläne erstmals publik. Mit der Stadt Augsburg stand der Unternehmer danach in intensiven Verhandlungen. Nach Informationen unserer Redaktion waren sich beide Seiten prinzipiell einig. Haken an der Geschichte: Spielberger kann über die Entwicklung des maroden Kongressparkhauses nicht allein entscheiden, er benötigt die Zustimmung anderer Eigentümer. Geschäftsmann Jürgen Wowra sperrt sich gegen den kompletten Abriss des Gebäudes. Er macht sich für eine Sanierung des Parkbereichs stark, die er für umsetzbar hält.

