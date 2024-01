Vermisste Frau wurde tot im Lech gefunden

Ach Gott wie traurig... egal was dazu geführt hat. Ich hatte heute in einer Bank mitten in der Stadt zu tun und eine ziemlich ältere, arme Frau stand am Schalter bei einer Angestellten.. Sie war total am Ende.. sie hatte noch drei Euro auf ihren Konto und das hob sie ab.. Ihr Sohn hat ihr das ganze Geld abgehoben, er hatte eine Vollmacht. Während ich noch am Terminal stand ging sie an mir vorbei und murmelte "Dann muss ich jetzt Hungern, so geht das nicht weiter.." Ich machte fertig und wollte hinter ihr her, ich wollte ihr 10 Euro geben aber sie war verschwunden. Ich habe heuer bei mir zu Hause einen armen Künstler zum Weihnachtsessen eingeladen.. Ich habe eine Nachbarschaftshilfe geschaffen wenn bei einem die Jalousien nicht hoch geht, wird nachgesehen, nachgefragt..

Ich darf jemanden nicht einengen, überfordern aber jeder sollte wissen dass er nicht alleine ist.. wir haben unserem gegenüber, egal wer er, sie ist immer eine Verantwortung. 42Jahre... zu jung zum sterben..!



