Vermisster Malteser-Rüde "Flocki" wird nach sechs Tagen wiedergefunden

Nach bangen Tagen für die Hundebesitzerin von "Flocki" endet eine große Suchaktion in ganz Augsburg erfolgreich. Eine Expertin ist über ein Detail erstaunt.

Marlene Gar ist überglücklich. Endlich kann sie ihren Malteser-Hund Flocki wieder in die Arme schließen. Der Rüde war fast eine Woche lang spurlos verschwunden. Dann startete eine große Suchaktion in ganz Augsburg, an der sich zahlreiche Menschen beteiligten. Nun gibt es ein Happy End. Nach einem entscheidenden Hinweis ist Flocki wieder zu Hause.

Der kleine Hund mit dem schneeweißen Fell war Marlene Gar Mitte April abhandengekommen. Auf einer sonntäglichen Joggingrunde war er plötzlich weg und fast eine Woche lang nicht mehr aufzufinden. Das ehrenamtliche Augsburger Hundesuchteam "Catch" um Elfi Ortlieb schaltete sich ein. Nachdem keine Hinweise eingingen und der Hund wie vom Erdboden verschluckt geblieben war, bat Ortlieb unsere Redaktion um einen Suchaufruf. Dann kam der Durchbruch.

Vermisster Malteser-Rüde Flocki war erstaunlich gut gepflegt

Marlene Gar sagt, am vergangenen Samstag habe sich mittags eine Frau bei ihr gemeldet, die telefonisch mitteilte, sie habe Flocki am Abend zuvor vor dem Haus gesehen, aufgenommen und versorgt. "Ich habe ihn sofort abgeholt und bin sehr froh, dass sich die Frau um ihn gekümmert hat", so Gar. Sie ist überglücklich, ihren Liebling wieder daheim zu haben. Momentan wirke er etwas verstört, ansonsten sei jedoch alles in Ordnung

Auch Hundesuchspezialistin Ortlieb freut sich über das Happy End. Etwas anderes findet sie erstaunlich: Der Hund sei offenbar sechs Tage lang bei kaltem Regenwetter draußen unterwegs gewesen und nun in einem sehr gepflegten Zustand an seine Besitzerin übergeben worden. Sie ist überzeugt: "Die öffentliche Suche über die Augsburger Allgemeine und soziale Netzwerke hat dazu beigetragen, den Fall zu lösen." Zahlreiche Augsburger hätten sich an der Suche beteiligt und die Augen offen gehalten.