Polizei sucht mit Hubschraubern nach vermisstem Mädchen

Ein Polizeieinsatz in Augsburg hat am Mittwochabend für Aufmerksamkeit gesorgt. Gegen 22 Uhr waren zwei Hubschrauber der Einsatzkräfte in der Luft, Zeugenangaben zufolge kreisten sie eine Dreiviertelstunde über Teilen der Stadt. Hintergrund war nach Angaben der Polizei die Suche nach einem vermissten Mädchen, das sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll. Die Polizei suchten auch mit einer speziellen Drohne nach der Jugendlichen. Das Mädchen konnte der Polizei zufolge inzwischen wohlbehalten aufgefunden werden. (jaka)