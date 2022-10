Viele Besucher, weniger Umsatz: Herbstdult-Händler hoffen nun auf den Endspurt

In der Dult-Woche kamen zwar viele Besucherinnen und Besucher zum Bummeln, die Kauflaune hat jedoch nachgelassen. Zwei Händler berichten von ihren Erfahrungen.

Eine Woche lang herrschte in Augsburg wieder reger Betrieb zwischen Vogel- und Jakobertor, auch am Samstag und Sonntag ist die Herbstdult nochmals geöffnet. Besucherinnen und Besucher können an 125 Ständen einkaufen, die Händler blicken allerdings mit gemischten Gefühlen auf den bisherigen Verlauf der Dult, denn Faktoren wie gestiegene Rohstoff- und Energiepreise sowie die neuen Mindestlohnregeln stellen auch sie vor Herausforderungen.

Für viele gehört ein Besuch bei Bienes Honighaus in Dultzeiten zum Pflichtprogramm. Sabine Korger und ihr Ehemann Henry vertreiben seit 1991 regionale Honigsorten, Kosmetika auf Bienenwachsbasis sowie andere Erzeugnisse aus Honig oder Wachs auf der Augsburger Dult. In diesem Jahr merke man, sagt Henry Korger, dass zwar viele Stammkundinnen und -kunden ihren Weg zum Honighaus finden, jedoch sei die Anzahl der spontanen Einkäufe zurückgegangen. "Die Kunden konsumieren immer bewusster und achten im Gegensatz zu vergangen Jahren deutlich mehr auf ihre Ausgaben." Auch wenn die Herbstdult vielleicht nicht als eine der umsatzstärksten Dulten gelten mag, ist der Vertrieb dort dennoch ein wichtiges Standbein für die Korgers, die unter anderem auch auf Weihnachtsmärkten in München und Chicago ihre Waren verkaufen. Ihre Stammkundinnen und Stammkunden würden zum Glück die Qualität der Produkte schätzen und deswegen dem Honighaus treu bleiben, ist Korger froh.

Auf der Herbstdult in Augsburg wird weniger gebummelt als sonst

Dass nicht nur alteingesessene Händlerinnen und Händler die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Lage merken, kann auch Sandra Fröhling bestätigen. Die Bergheimerin ist Inhaberin der Smootherei und in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Augsburger Herbstdult vertreten. An ihrem Stand gibt es Smoothies, Säfte und Obstvariationen. Während der Zeit des Lockdowns hatte Fröhling ihren Verkaufswagen in Bergheim aufgestellt und jeweils an den Wochenenden geöffnet. Die Stammkundinnen und -kunden, die sie in dieser Zeit gewinnen konnte, seien nun teilweise auch auf die Dult gekommen. Viele Besucherinnen und Besucher würden jedoch gezielt zu Ständen beziehungsweise Händlern gehen, die sie bereits seit Jahren oder gar Jahrzehnten kennen. Sandra Fröhling vermisst ein wenig die Besucherinnen und Besucher, die entlang der Vogelmauer "einfach so" über die Dult flanieren und mal hier, mal dort ein Produkt ausprobieren oder erwerben.