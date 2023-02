Viele Stammgäste kommen zum Start der wiedereröffneten Stadtbad-Sauna

Plus Vor wenigen Tagen hat die Stadt Augsburg überraschend die beliebte Sauna im Alten Stadtbad wieder eröffnet. Doch noch nicht alles läuft wieder rund.

Große Freude bei Augsburger Saunafans. Seit Freitag ist die Sauna im Alten Stadtbad wieder geöffnet. Viele Stammgäste, aber auch neue Besucherinnen und Besucher nutzten das Wochenende, um in Augsburgs einziger städtischer Sauna wieder zu schwitzten. Allerdings mussten die Besucher noch einige kleine Einschränkungen hinnehmen - und künftig mehr Eintritt bezahlen als bisher.