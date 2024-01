Augsburg

Vom Kameramann zur Pflegekraft: Was Arno Müller zum Umstieg bewegte

Vom Kameramann zur Pflegekraft: Arno Müller erzählt, was ihn zur Umschulung bewegt hat.

Plus Dass er einmal in der Pflege arbeiten würde, schloss Arno Müller am Anfang seines Berufslebens aus. Stattdessen begann er beim Fernsehen. Doch dann kam alles anders.

Von Andrea Wenzel

Als Arno Müller 2018 als Kameramann für eine TV-Reportage bei einem ambulanten Pflegedienst in Augsburg drehte, war ihm nicht klar, dass dieser Tag seine berufliche Karriere beeinflussen würde. Sechs Jahre später sieht der 34-Jährige die pflegebedürftigen Menschen nicht mehr nur durch den Sucher seiner Kamera, sondern ist als ausgebildete Pflegekraft direkt für sie da.

Müller sitzt an einem Schreibtisch im Büro seines jetzigen Arbeitgeber Vitolus, das Baseball-Cap lässig auf dem Kopf. Er macht einen entspannten Eindruck. Seine Geschichte zu erzählen, wie er vom Kameramann zur Pflegekraft wurde, scheint ihm ein wichtiges Anliegen zu sein - nicht nur, um bei seinem Chef gut Wetter zu machen. Denn, wie sich im Laufe des Gesprächs herausstellt, war ein Job in der Pflege für Müller eigentlich schon früh aus dem Rennen der Berufswahl ausgeschieden. Doch es kam ein Wendepunkt im Leben, der ihn umstimmte und ihm eine neue Sicht der Dinge bescherte. Eine Sicht, die er gerne weitergeben will. Doch der Reihe nach.

