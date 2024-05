Von Augsburg nach Utting: Die Ammersee Dampfbahn fährt 2024 wieder

Museumszüge verkehren zwischen Augsburg und dem Ammersee. Sie fahren an den Pfingst-Feiertagen sowie an drei Sonntagen im Juli.

Auch dieses Jahr rollen wieder die Museumszüge der Ammersee Dampfbahn von Augsburg Hauptbahnhof, Augsburg-Hochzoll und Mering nach Schondorf und Utting. Die Museumszüge verkehren an den Pfingst-Feiertagen 19. und 20. Mai sowie an den drei Sonntagen 14., 21. und 28. Juli. Damit lebt die Tradition der alten "Badezüge" auf, die einst die Gäste aus der Fuggerstadt scharenweise in die Sommerfrische an den Ammersee brachten. Der Dampfzug bietet Reiseerlebnisse mit nostalgischen Wagen und der denkmalgeschützten Dampflok 41 018. Die Maschine wurde 1939 gebaut, bringt 167 Tonnen Gewicht auf die Waage und hat eine Leistung von über 2000 PS.

Züge zwischen Augsburg und dem Ammersee verkehren im Mai und Juli

Ab August saniert die Deutsche Bahn AG die Ammerseebahn zwischen Geltendorf und Weilheim. Die Strecke wird deshalb für mehrere Monate komplett gesperrt. Aus diesem Grund müssen auch die ursprünglich geplanten Dampfzugfahrten im August und Oktober entfallen. Bereits verkaufte Fahrkarten für diese Termine können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben oder auf Termine im Mai bzw. Juli umgebucht werden. Tickets sind erhältlich bei allen an "Reservix" angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.reservix.de. (klijo)