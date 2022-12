Von Bob's bis Dragone: Das sind Augsburgs Gastro-Größen

Augsburg ist mit seinen Restaurants kulinarischer Anziehungspunkt für die ganze Region. Wir stellen Mensch vor, die die Gastroszene prägen.

Augsburgs Gastronomie-Landschaft ist breit aufgestellt – vom Edelrestaurant bis zum urigen Wirtshaus ist alles vertreten. Doch welche Menschen stecken hinter diesen Restaurants? Wir werfen einen Blick auf die Gastro-Größen der Stadt, stellen sie vor und verraten, was sie noch alles für Augsburgs Gastroszene geplant haben.

Stefan Bob Meitinger ist nicht nur Festwirt auf der Lechhauser Kirchweih, sondern auch einer der erfolgreichsten und umtriebigsten Gastronomen in Augsburg. Foto: Peter Fastl

Stefan "Bob" Meitinger betreibt in Augsburg und darüber hinaus inzwischen 17 Bars und Restaurants. Seine Firmen beschäftigen Hunderte Angestellte – und Bob's soll weiterwachsen: Der Aufstieg von Stefan "Bob" Meitinger zum Augsburger Gastrokönig.

Christoph Steinle ist Geschäftsführer der Spin und Gin GmbH, zu der unter anderem August Gin, das Oh Boi und die Blaue Kappe in Augsburg gehören. Foto: Ulrich Wagner

Christoph Steinle ist ein prägender Restaurantbetreiber in Augsburg. Dabei machte er lange Zeit etwas anderes. Die Corona-Pandemie beschreibt er als "harte Jahre": Blaue Kappe, Oh Boi & Co.: Wie Christoph Steinle vom Gin zur Gastronomie kam.

Seit 45 Jahren führt Antonio Dragone das gleichnamige italienische Lokal in der Wintergasse. Seine Familie hat mehrere Restaurants in der Stadt. Foto: Silvio Wyszengrad

Es ist der große Erfolg von Antonio Dragone: Seit 45 Jahren steht Dragone in Augsburg für ein Stück Italien in der Stadt. Die Familie ist für einige Gastroprojekte verantwortlich. Warum man sich vor Trittbrettfahrern schützen möchte: Mehr als Augsburgs älteste Pizzeria: Diese Lokale betreibt die Familie Dragone.

Seite an Seite: Viet Lai mit seiner Frau Lien. Foto: Silvio Wyszengrad

Viet Lai ist einer der rührigsten Gastronomen Augsburgs. Inzwischen betreibt er vier Restaurants und einen Imbiss. Eine Geschichte über Gelegenheiten und Mut: Golden Rice, Rice Fusion, Rice Bar, Royal Dragon: Das Reich der Lais.

Der gebürtige Augsburger, Torsten Petersen, hat als Kellner bei Enchilada angefangen. Jetzt ist er Geschäftsführer der Gruppe. Foto: Enchilada Franchise Ag

Neben seinem Studium hat Torsten Petersen im Enchilada gejobbt. Heute ist er Geschäftsführer der Restaurant-Gruppe. 91 Lokale arbeiten mit ihren Konzepten, vier in Augsburg: Vom Kellner zum Chef eines Gastro-Imperiums: Torsten Petersen führt Enchilada & Co.

Fatmir und Faton Seferi betreiben mehrere Restaurants in Augsburg. Foto: Peter Fastl

Fatmir und Faton Seferi prägen Augsburgs Gastronomie an vielen Stellen. Bald lesen Sie hier mehr über sie.