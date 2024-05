Wärmewende: Ohne Transparenz gibt es keine Akzeptanz

Plus Mit dem Fernwärme-Ausbau ist Augsburg unter den Großstädten nicht allein. Kunden binden sich an einen Monopolisten – dafür muss Vertrauen aufgebaut werden. Ein Kommentar.

Die angepeilte Wärmewende wird den Bürgern in den kommenden Jahrzehnten einiges abverlangen: Je schneller es aus Gründen des Klimaschutzes gehen soll, desto stärker werden die Einschnitte und Änderungen für Verbraucher sein. Der erste Entwurf des Heizungsgesetzes hat gezeigt, dass zu viel Tempo der Akzeptanz schadet. Das reformierte Gesetz ist verträglicher, sorgt aber für deutlich weniger CO₂-Einsparung.

Augsburg ist mit seinem Weg, die Fernwärme massiv auszubauen, nicht die einzige Großstadt. Die Perspektiven für klimaneutrales Gas oder grünen Wasserstoff in ausreichender Menge, für die man das Netz weiter nutzen könnte, sind momentan zu nebulös. In den verdichteten Ballungsräumen scheint Fernwärme der einfachste Weg, die Wärmewende voranzubringen und die gesetzlich geforderte Klimaneutralität zu erreichen, weil sich die hohen Kosten für den Leitungsausbau mit vielen Verbrauchern an einem Strang am ehesten rentieren.

