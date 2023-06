Augsburg

vor 50 Min.

Walter Sager schmückt die Annastraße mit Lampions in Regenbogenfarben

Walter Sager hängt am Sonntag bunte Lampions in der Annstraße in Augsburg auf.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Es gibt wieder eine bunte Aktion in der Fußgängerzone. Am Sonntag werden die Lampions in Augsburg installiert.

Walter Sager ist der Mann, der Augsburg gerne zum Leuchten und die Menschen zum Strahlen bringt. Seit Jahren kümmert er sich in der Vorweihnachtszeit um die Weihnachtsbeleuchtung. Aber auch im Sommer ist Sager nicht untätig. Mit Aktionen macht er die Innenstadt bunter. Dies tut er auch in diesem Jahr. Am Sonntag hat der Geschäftsmann bunte Lampions in Regenbogenfarben in der Annastraße installiert. Am Nachmittag war Sager mit einem Helfer im Einsatz, um die Lampions anzubringen. Im Vorjahr hatten Sonnenblumen die Fußgängerzone geschmückt.

Themen folgen