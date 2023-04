Wanderausstellung "Grün kaputt" kommt in einer Neuauflage

Eine Neuauflage der bekannten Schau über grüne Missstände startet am Mittwoch in Augsburg. Es gibt Vorträge und eine Foto-Prämierung.

Die bekannte Wanderausstellung "Grün kaputt" – Landschaft und Gärten der Deutschen" ist ab Mittwoch, 12. April, in einer Neuauflage in Augsburg zu sehen. Die Schau zog vor 40 Jahren rund 40.000 Besucherinnen an. Die Initiatoren Günter Wieland, Rüdiger Disko und Peter M. Bode wollten damals ein Gegengewicht zur Internationalen Gartenausstellung in München setzen. Nun präsentiert der Verein Baum-Allianz Augsburg eine Neuauflage von "Grün kaputt 2023" in der Annastraße 16 in den Räumen von "Zwischenzeit".

Die Schau dokumentiert Baumfällungen, Landschaftszersiedelung, Dorfzerstörung, Kahlschlag, Begradigung, Betonverdichtung und weitere Naturfrevel in Deutschland. Für aktuelle Beispiele aus Schwaben fand ein gleichnamiger Fotowettbewerb statt. Die eingesandten Arbeiten sind nun zusammen mit der Schau zu sehen, Besucherinnen und Besucher können einen Publikumspreis vergeben. Vernissage ist am Mittwoch, 12. April, um 19 Uhr, Finissage mit Preisverleihung am Sonntag, 23. April, um 19 Uhr. Geöffnet ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag von 15 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr.

Über Mammutbäume und Alleen in Schwaben

Begleitend zur Schau gibt es Vorträge. Am Donnerstag, 13. April, ab 19 Uhr, spricht Henry Bellosa über "Zwei Mammutbaumarten in Kalifornien im Vergleich". Bellosa wird nicht nur auf die eindrucksvollsten Bäume der Erde eingehen. Es geht auch um das Gefüge an anderen Baumarten, die einzigartige Waldformen bilden.

Am Mittwoch, 19. April, ab 19 Uhr gibt es eine Präsentation mit Heike Fischer und Bruno Marcon zur Freiflächengestaltungssatzung als einem wichtigen Bestandteil eines städtischen Klimaschutzkonzeptes. Am Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr, spricht der frühere Bezirksheimatpfleger Hans Frei über "Bäume und Alleen in den Kulturlandschaften in Schwaben". (AZ)