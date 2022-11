Warnstreik bei Washtec und MT Aerospace

Der Arbeitskampf in der Metall- und Elektroindustrie geht in die nächste Runde. Die IG Metall ruft zum Streik auf, Beschäftigte in Augsburg sollen ihre Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft IG Metall plant am Montag Warnstreiks bei den Augsburger Firmen Washtec Cleaning Technology und MT Aerospace. Wie Roberto Armellini von der IG Metall sagt, sei die erste Warnstreikwoche in Augsburg und Nordschwaben "sehr erfolgreich" gewesen, obwohl sie eine Ferienwoche gewesen sei. An den Warnstreiks der vergangenen Woche haben nach Angaben der Gewerkschaft insgesamt 2230 Menschen teilgenommen.

Am Montagvormittag sollen die Beschäftigten von Washtec und MT Aerospace ihre Arbeit niederlegen, hier erwartet die Gewerkschaft rund 250 Teilnehmer. Beim Streik bei MT Aerospace können es demnach rund 180 sein. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie war zuletzt ohne Ergebnis geblieben. Die IG Metall ist mit einer Forderung von acht Prozent für die bundesweit rund vier Millionen Beschäftigten in die Gespräche gestartet, der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) auf der anderen Seite legte zuletzt ein bundesweit abgestimmtes Angebot vor. Die Arbeitgeber bieten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro an. Zudem stellen sie Lohnerhöhungen in Aussicht, machen aber keine Angaben zu deren Höhe oder zu einem Zeitpunkt. Als Laufzeit für den Vertrag stellen sich die Metall- und Elektroarbeitgeber 30 Monate vor. (jaka)