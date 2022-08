Augsburg

vor 48 Min.

Gleicher Ort, neue Adresse: Diese Augsburger Straßen hießen früher anders

Der Stadtrat beschloss 2021 die Umbenennung der problematischen Bezeichnung "Dr.-Mack-Straße" in Geschwister-Schönert-Straße.

Plus Jeder dritte Neu-Augsburger erhielt nach den Eingemeindungen vor 50 Jahren eine neue Adresse. Doch für Umbenennungen gab es in der Vergangenheit noch mehr Gründe.

Von Wilfried Matzke

Straßenumbenennungen sind selten geworden. Zu den wenigen Fällen in der letzten Zeit zählt der Austausch zweier problematischer Bezeichnungen in Kriegshaber. So machte der Stadtrat im Vorjahr aus der Langemarckstraße die Familie-Einstein-Straße und aus der Dr.-Mack-Straße die Geschwister-Schönert-Straße. Früher sorgten die Eingemeindungen, aber auch der jeweilige Zeitgeist für Adressänderungen. Der größte Austausch von Straßenschildern erfolgte nach den vier Eingemeindungen zum 1. Juli 1972.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .