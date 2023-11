Was Augsburger am Stadtwald schätzen und wo es Kritik gibt

Der Stadtwald ist für viele Augsburger ein Ort der Erholung. Sie nutzen ihn unterschiedlich. Das sorgt manchmal auch für Spannungen.

Fahrradfahrer auf dem Weg zur Arbeit, Jogger und Gassigeher - schon am frühen Montagmorgen sind im Augsburger Stadtwald und in den Siebentischanlagen etliche Menschen unterwegs. Viele begrüßen die bundesweite Auszeichung "Waldgebiet des Jahres 2024", die der Stadtwald vom Bund Deutscher Forstleute erhalten hat. Vier Augsburgerinnen und Augsburger erzählen, warum das Naherholungsgebiet für sie so wichtig ist und was sie besonders an ihm schätzen. Aber es gibt auch Verbesserungsvorschläge und Kritik.

Nahezu jeden Morgen kann man im Stadtwald Mathias Krebs auf seiner Laufrunde antreffen. "Der Stadtwald ist ideal, um mich morgens frisch und fit zu machen", sagt der 63-Jährige in seinen Laufklamotten. "Die Luft hier ist herrlich und morgens ist es traumhaft ruhig." Der Augsburger schätzt die Nähe des Waldes zur Stadt und dass er naturbelassen geblieben ist. Jetzt im Herbst sei die Luft schön feucht, im Sommer biete der Stadtwald Kühle. "Es ist einfach eine tolle Anlage. Und trotz der vielen Wege kann man sich gut orientieren", findet Krebs. Irgendwann, wenn er mal genügend Zeit habe, wolle er vom Stadtwald aus bis ins Allgäu radeln.

Mathias Krebs schätzt den Augsburger Stadtwald. Hier dreht er seine morgendlichen Laufrunden. Foto: Ina Marks

Bis dahin dreht er unter der Woche seine morgendlichen Runden oder besucht am Wochenende das Parkhäusl. "Der Stadtwald und die Siebentischanlagen sind für mich einfach ein Highlight in Augsburg." Für eine 26-jährige Joggerin, die ihren Frühsport für das Interview kurz unterbricht, ist der Stadtwald als Laufstrecke attraktiver als die Wertach. "Hier ist es deutlich schöner, weil man mehr verschiedene Wege gehen kann", sagt die junge Frau, verabschiedet sich und rennt weiter. Ganz andere Einblicke in den Stadtwald gewinnt Franz Sallat.

Der gebürtige Augsburger besucht seit seiner Kindheit regelmäßig den Stadtwald. Früher sei auch er gejoggt, erzählt der 75-Jährige, inzwischen gehe er lieber mit seinem Hund spazieren. Drei bis vier Stunden ist Sallat täglich in dem Gebiet mit den vielen Bäume und Kanälen unterwegs. Teilweise zu Uhrzeiten, in denen andere Augsburgerinnen und Augsburger den Stadtwald allenfalls in ihre Träume einbauen, wie etwa um fünf Uhr morgens. Dabei stoßen Franz Sallat manche Beobachtungen sauer auf.

Franz Sallat hätte gerne mehr Aufsicht im Stadtwald. Immer wieder beobachte er einen rücksichtslosen Umgang mit der Natur. Foto: Ina Marks

Augsburger fordert mehr Aufsicht im Stadtwald

Immer wieder, so berichtet er, würden sich nachts jüngere Menschen im Wald treffen, um zu feiern. Auf der Grillwiese in den Siebentischanlagen würden teilweise brennende Grillstellen zurückgelassen. "Und wenn das Klohäuschen nicht aufgestellt ist, liegt Kot herum." Franz Sallat wünscht sich einen rücksichtsvolleren Umgang mit dem Stadtwald und verstärkte Kontrollen. "Es müsste hier einfach mehr Aufsicht geben." Auch von Fahrradfahrern wünsche er sich mehr Rücksichtnahme. Gerade die Lastenräder nähmen auf den Wegen viel Platz ein. Ein ähnliche Problematik sieht auch Stadtwald-Liebhaberin Michaela Fuchs.

Lesen Sie dazu auch

Die Augsburgerin, die hier regelmäßig ihren Hund ausführt, findet, dass sich die Stimmung zwischen Spaziergängern und Fahrradfahrern zuletzt verschlechtert habe. Obwohl sich der Wald über eine große Fläche erstrecke müssten sich aber alle Nutzer die Wege teilen. "Wir brauchen ein besseres Miteinander", fordert Fuchs. Augsburg könne sich ohnehin glücklich schätzen, fügt sie hinzu. "Man hat die westlichen Wälder und den Stadtwald, das Wasser ist sauber."