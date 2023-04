Augsburg

Was hat die Dult, was andere Händler nicht haben? Ein Streifzug

Plus Unter dem Motto "Die Dult hat's" wird für Augsburgs "größtes Freiluftkaufhaus" geworben. Tatsächlich gibt es dort viele Produkte, die es in der Stadt sonst nicht gibt.

Von Philipp Scheuerl

Oberbürgermeisterin Eva Weber lehnte sich am Karsamstag weit aus dem Fenster: Auf der Dult, sagte sie bei der Eröffnung, bekomme man Produkte, "die es ansonsten nirgendwo zu kaufen gibt". Eine gewagte Aussage in Zeiten des boomenden Online-Handels. Und auch der stationäre Handel in Augsburg ist schließlich gut aufgestellt. Was also bieten die 123 Händlerinnen und Händler der Dult, das es anderswo nicht gibt? Wir haben uns auf die Suche begeben.

Viele Händlerinnen und Händler auf der Dult berufen sich auf Stammkundschaft, die spezielle Produkte eben nur auf der Dult kaufe. Auch Verkäuferin Birgit Schmidt-Melewski gehört dazu. Seit 25 Jahren bietet sie zwischen Vogel- und Jakobertor ihre Bio-Putzsteine. Damit könne man insbesondere Herdplatten oder Abzugshauben sauber machen. Ob man den Putzstein auch woanders bekomme? Ja, gibt sie zu, so etwas gebe es teilweise in Drogeriemärkten. "Doch wer unseren Putzstein vorher versucht hat, der kommt ganz sicher wieder zurück", ist sich Schmidt-Melewski sicher.

