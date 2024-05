Augsburg

06:00 Uhr

Was hat ein Jahr Deutschlandticket in Augsburg gebracht?

Plus Die Stadtwerke gehen von Fahrgaststeigerungen aus, können diese aber nicht beziffern. Demnächst gibt es Zahlen. Sie dürften auch eine Rolle spielen für den Tramtakt.

Von Stefan Krog

Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Deutschlandtickets für 49 Euro gehen die Augsburger Stadtwerke davon aus, dadurch Fahrgaststeigerungen erzielt zu haben. Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg sprach in einer Bilanz des zum 1. Mai 2023 eingeführten 49-Euro-Tickets von einem "Erfolgsmodell". Man sei noch am Rechnen, was die zu veranschlagende Zahl an monatlichen Fahrten durch Deutschlandticket-Kunden betrifft, und wolle in absehbarer Zeit Gesamtfahrgastzahlen für das Jahr 2023 bekannt geben, der Trend sei aber klar. Nach dem coronabedingten Einbruch der Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren ging die Zahl der Fahrgäste 2023 dem Füllungsgrad von Bussen und Bahnen nach aber wieder spürbar nach oben. Die Fahrgastzahlen dürften auch politisch interessant werden: Wie berichtet wird der Stadtrat in absehbarer Zeit einmal Farbe bekennen müssen, wie es mit dem Straßenbahntakt, der seit Corona ausgedünnt wurde, weitergehen soll.

Die Stadtwerke ermitteln ihre jährlichen Fahrgastzahlen in erster Linie nicht durch Zählungen, sondern über das Hochrechnen von Fahrkartenverkäufen. Bei Fahrgastzahlen geht es nicht die Zahl der Personen, die mit Bus und Straßenbahn fahren, sondern um die Häufigkeit – eine Fahrt entspricht einem Fahrgast, eine Hin- und Rückfahrt entspricht zwei Fahrgästen, auch wenn es sich um dieselbe Person handelt. Bei Besitzern eines herkömmlichen Abos ist aus Erhebungen klar, wie häufig sie es im Monat nutzen, beim Deutschlandticket kann es aber wegen der auf Nahverkehrszüge erweiterten Gültigkeit zu anderen Nutzungsmustern kommen. Erfahrungswerte gab es dafür bisher nicht.

